Fietser (20) gewond door klap van lijnbus in Hoofddorp

Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt nadat hij werd geschept door een lijnbus in Hoofddorp. Het slachtoffer, een 20-jarige man, raakte hierbij gewond.

Het ongeval gebeurde rond 20.00 uur op de Manenburgdreef bij het winkelcentrum Toolenburg.

De bus reed de gebruikelijke route naar het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Door een ongekende oorzaak maakte de fietser een flinke knal tegen de voorruit van de bus.

De fietser raakte flink gewond. Door de ambulance is hij naar het ziekenhuis even verderop gebracht. Het is onbekend hoe hij er nu aan toe is.

De politie doet onderzoek naar de aanrijding.