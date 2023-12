Ook politie doet oproep na incidenten: houd je hond in Amsterdamse Bos aan de lijn

De politie Amstelveen roept hondenbezitters op om hun honden in het Amsterdamse Bos aan de lijn te houden in de niet-losloopgebieden. Volgens de politie neemt het aantal incidenten in het bos toe. Zo verdronk er in november een Schotse hooglander in de Nieuwe Meer na een aanval van een loslopende hond.

"Helaas denken veel mensen dat de hond overal los mag lopen in het bos", schrijft de politie op Facebook. "Dit geldt enkel op de daartoe aangewezen plekken." Verder verzoekt de politie hondenbezitters die hun hond 'niet voldoende onder controle hebben', hun huisdier ook in losloopgebieden aan te lijnen. "De eigenaar van de hond moet namelijk altijd zijn of haar hond kunnen terugroepen. Is dit niet het geval, dan moet je hond aangelijnd blijven." Strafbaar feit Honden blijven volgens de politie 'dieren met een jacht-, speur-, of drijfinstinct', waardoor ze op onverwachte momenten achter mensen of beesten aan kunnen gaan. "De gevolgen zijn soms niet van tevoren te overzien en mogelijk maak je je hierdoor dan ongewild schuldig aan een strafbaar feit."

