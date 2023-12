Overtreders nieuwe maximumsnelheid 30 km/u voorlopig niet snel bekeurd

Wie zich de komende maanden in de hoofdstad niet aan de nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur houdt, zal waarschijnlijk niet snel bekeurd worden. De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Amsterdam gaan de situatie eerst 'monitoren'.

Volgens een politiewoordvoerder vinden er 'veelvuldig' gesprekken plaats over verkeershandhaving op snelheid. Ze stelt dat handhaving 'het sluitstuk' is en dat de gemeente eerst nog preventieve maatregelen neemt, zoals palen met smileys, het verwijderen van middenlijnen en het optisch versmallen van de weg.

Dat laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten aan AT5. De nieuwe maximumsnelheid gaat aanstaande vrijdag in op een groot deel van de straten in de stad, zoals de Stadhouderskade, Hoofdweg en Middenweg. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) liet eerder dit jaar weten dat de flitspalen en radarauto's voor de handhaving 'in beeld' zijn.

"We kijken of er vaak te hard wordt gereden en er extra maatregelen genomen moeten worden"

"Na de invoering monitoren we enkele maanden - samen met de gemeente en het OM - de snelheid, eventuele incidenten en de veiligheidsrisico's", zegt de politiewoordvoerder. "Op basis daarvan kijken we of er op risicovolle plekken waar vaak te hard wordt gereden extra maatregelen genomen moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de weg of de nodige handhaving, zoals een flexflitser of snelheidscontroles. Daar gaan we nu niet op vooruit lopen."

Incidenteel

Een woordvoerder van het zogeheten Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) zegt dat agenten ook op de 30 kilometer per uur-wegen boetes voor snelheidsovertredingen kunnen geven als ze achter snelheidsovertreders rijden en zelf een geijkte snelheidsmeter hebben. Dat gebeurt incidenteel al op andere wegen en 'zal dan niet anders zijn', maar niet vaak voorkomen.

Tegelijkertijd vindt het OM het wel belangrijk dat de weginrichting 'geloofwaardig' en 'passend' is bij de verlaagde maximumsnelheid. Dat is ook juridisch belangrijk, want iemand die bekeurd is kan naar de rechter stappen en de rechter kan een streep door de boete zetten als hij vindt dat de weg uitnodigt om harder te rijden.

Bijna een unicum

De woordvoerder van het OM denkt dat handhaving vooral via een lasergun of radarauto plaats gaat vinden, maar dat zal dus pas na een aantal maanden op vooraf besproken locaties plaatsvinden. Mocht er daarnaast dan inderdaad een (flex)flitspaal komen, dan zal dat bijna een unicum zijn. Alleen in Den Haag stond er dit jaar een vanwege een tijdelijke snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur bij wegwerkzaamheden. Die flexflitspaal is daar inmiddels ook weg.