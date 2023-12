Amsterdam aA nl Overlast in wooncomplex Amsterdamse Vlaardingenlaan: "Ik betaal geen huur om tussen junks te wonen"

Slapende daklozen in het trappenhuis, vuilnis in de gangen en urine in de lift. Bewoners van een wooncomplex aan de Vlaardingenlaan in Amsterdam Nieuw-West zijn de overlast van ongewenste personen in hun pand zat. De klachten zijn bekend bij woonstichting Lieven de Key, maar de overlast is lastig te verhelpen.

Een groep van zo'n vijftien bewoners van een wooncomplex voor jongeren aan de Vlaardingenlaan ervaart dagelijks overlast van daklozen en junks die de trappenhuizen bevuilen en onveilig maken. Rody, die hier sinds de oplevering van het pand woont is er helemaal klaar mee. "Ik woon hier inmiddels een jaar en wij ervaren hier enorm veel overlast van daklozen en verslaafden, we zitten hier tussen een aantal klinieken dus dat krijgen wij elke dag op ons dak."

De ongewenste personen worden binnengelaten door een buurman, waardoor de overlast hardnekkig is. Liften zijn volgeplast en bewoners moeten langs bergen afval en over slapende daklozen heenstappen om in hun woning te komen. Rody: "Ik ben zelf niet zo bang, maar er wonen hier veel jonge meiden die niet naar binnen durven en die niet in hun eentje de lift in durven stappen met vier vijf junks die naar boven gaan en dat is iets wat ik heel goed begrijp." Ook worden er regelmatig fietsen gestolen uit de stalling van het pand. Rody: "Ik heb zelf zo'n tien keer een klacht ingediend en ik weet van tien à vijftien bewoners dat ze dat ook hebben gedaan." Alle bewoners die we spreken bevestigen de klachten, maar willen niet voor de camera reageren.

Foto: Daklozen slapen in het trappenhuis

De situatie in het pand aan de Vlaardingenlaan staat niet op zichzelf. De politie ontvangt jaarlijks duizenden meldingen van overlast door personen met zogeheten 'onbegrepen gedrag' zoals dat officieel heet. Maar iemand uit zijn woning zetten is niet eenvoudig. Tegelijkertijd is de verhuurder, in dit geval woonstichting De Key, wettelijk verplicht om 'ongestoord woongenot' te garanderen. Maar kan dat wel? Karen Verdooren, directeur van Lieven de Key: "Jazeker, kunnen we de overlast wegnemen, alleen deze procedures duren lang. Bij ernstige overlast treden we in overleg met politie en omwonenden en zorgpartijen, en als de overlast niet eindigt ondanks alle waarschuwingen, gaan we een ontruimingsprocedure beginnen."

Om privacyredenen wil ze niet ingaan op de achtergrond van deze bewoner. De kwestie heeft haar aandacht. Maar de bewoners willen een oplossing op korte termijn. "Ik betaal geen huur om tussen de junks en daklozen te wonen", zegt Rody. Hij heeft ook geprobeerd om de overlast gevende buurman op zijn gedrag aan te spreken. "Maar er kwam niet veel uit hem. En het is ook mijn verantwoordelijkheid niet. Ja, deze man moet ook ergens wonen, maar ik denk dat hij niet thuishoort in een wooncomplex als dit. Hij moet intensieve begeleiding krijgen."

Foto: Achtergelaten afval van ongewenste personen in het trappenhuis

De Key heeft deurklemmen op de portieren in het trappenhuis laten zetten en er is beveiliging ingehuurd voor de avond en de nacht. Ook roept de directeur van De Key de bewoners op om elke vorm van overlast te melden, bij zowel de woonstichting als de politie. "Dit helpt ons ook een dossier te kunnen vormen."