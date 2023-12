Sigaret bij zuurstofapparaat veroorzaakt steekvlam in Oost

In een woning aan de Karimatastraat in Oost heeft iemand brandwonden opgelopen door een steekvlam. Het ongeluk gebeurde iets over 18.00 uur toen een sigaret te dicht bij een zuurstofapparaat werd gehouden waardoor de vlam uit het hulpmiddel kwam.

Het is niet duidelijk of de gewonde een bewoner van de woning is. Hij of zij is met brandwonden in het gezicht naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.