Is Haarlemse koperdief beroepscrimineel of een dief met geweten'?

Met een zware voorwaardelijke straf voor diefstal van koperen leidingen uit Haarlemse flats wil het Openbaar Ministerie een voorbeeld stellen. Dat bleek gisteren tijdens de rechtszitting tegen verdachte Randy van G. uit Haarlem. De verdachte vindt zichzelf juist 'een dief met een geweten', omdat hij er altijd voor zorgde dat tenminste nog één lift in de flat werkte. De rechter oordeelt over twee weken.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 138 dagen, een werkstraf van 150 uur en een proeftijd van drie jaar tegen de man die in juli grote hoeveelheden koperen draagbanden stal uit flats in Haarlem. De 48-jarige Randy van G. heeft er al een voorlopige hechtenis van zes weken opzitten.

''Verdachte moet zich goed realiseren dat hij goed de lul is als hij nog één keer in de fout gaat''

De verdachte die een ex-liftmonteur is, bekende voor de rechter vier van de diefstallen. Met de andere diefstallen uit liftschaften zegt hij niets te maken te hebben. Van G. is bang dat anderen hem de schuld in de schoenen willen schuiven voor iets wat hij niet heeft gedaan. Hij denkt dat er meer koperdieven actief zijn in Haarlem.

De Officier van Justitie noemt de verdachte tijdens de zitting 'een beroepscrimineel, die in die tijd planmatig te werk ging'. Hij vindt een zware strafeis op zijn plaats, vanwege de waarschuwende werking die er van moet uitgaan. "Verdachte moet zich goed realiseren dat hij goed de lul is als hij nog één keer in de fout gaat."

De volledig in het zwart geklede Randy van G. omschrijft zichzelf heel anders dan het beeld dat de Officier van Justitie van het schetst. Van G. vindt zichzelf 'een dief met een geweten', omdat hij in flatgebouwen met twee liften, altijd één ongemoeid liet. "Als een ouder iemand een hartaanval zou krijgen of zo, zou die toch naar beneden kunnen."

De flats waar de verdachte koperdief zou hebben toegeslagen, staan in de Haarlemse Harry Mulischstraat, Robert Kochlaan, Steve Bikostraat, Briandlaan, de Amsterdamsevaart, Leonard Springerlaan (Reinaldahuis) en het Van Zeggelenplantsoen. Op de Amsterdamsevaart na betreft het flats van acht etages of meer. In complexen met minder verdiepingen had Van G. geen belangstelling: de liftkoker is korter en bevat daardoor minder koper.

"Een paar van onze bewoners hebben een week of zes bij hun kinderen gewoond, want zolang duurde de reparatie van de lift''

Volgens Van den Heuvel moesten oudere mensen die slecht ter been zijn, tóch een stukje traplopen. "En dat lukte niet altijd. Een paar van onze bewoners hebben een week of zes bij hun kinderen gewoond, want zolang duurde de reparatie van de lift."

Namens de bewoners van de flat Kochstede aan de Robert Kochlaan was VVE-voorzitter Jan van den Heuvel aanwezig. Hij zei na afloop van de zitting dat de koperroof bij hem in het wooncomplex tot ongerustheid had geleid onder bewoners. "Meneer (de verdachte, red.) mag dan zeggen dat hij altijd één lift in gebruik liet voor noodgevallen, maar bij ons schoot dat niet zoveel op. De ene lift stopt op de even nummers en de andere op de oneven nummers."

Verslaafd aan pijnstillers

Als verklaring voor de koperroof vertelt Van G. dat hij afgelopen zomer veel geld nodig had voor de aanschaf van een verslavende pijnstiller tegen reuma. De verstrekking ervan was gestopt, nadat hij 'verdwaald' was geraakt in het medische circuit. Maar inmiddels is hij met verslavingszorginstantie Brijder begonnen aan een afbouw van het medicijn. Bovendien is de relatie met zijn vriendin stabiel en is het contact met zijn twee kinderen hersteld, hoewel ze elkaar de laatste tijd wat minder zien.

Dat komt volgens Van G. omdat het huis waar hij woont, onbewoonbaar is geworden vanwege een ernstige lekkage. Over de vergoeding van de schade heeft hij een conflict met Ymere. Saillant detail is dat Ymere bij de zitting op de rechtbank in Alkmaar aanwezig was als benadeelde partij. Vier van de flats waar koperen draagbanden gestolen werden, zijn eigendom van de woningcorporatie.