Opvang asielzoekers Zuidoost duurt langer dan afgesproken

Er worden op dit moment nog steeds honderden asielzoekers opgevangen in een leegstaand kantoorpand aan de Luttenbergweg in Zuidoost. Het zou aanvankelijk om een tijdelijke opvang voor maximaal vier weken gaan, maar het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) heeft voorlopig geen alternatief.

"Het heeft langer geduurd dan de afspraak was en er wordt nu overleg gevoerd over nog een keer verlengen", zegt een woordvoerder van het COA tegen AT5. Hij noemt Amsterdam wel een 'heel sociale stad' en is blij dat deze mogelijkheid er is. Het is nog wel de vraag of het lukt om de opvang nog verder te verlengen.

Het gaat om een zogeheten tijdelijke voorportaallocatie, vanwege drukte bij de aanmeldcentra in Ter Apel en Assen. Een voorportaallocatie dient als onderdakplek voor asielzoekers die het identificatie- en registratieproces nog niet hebben doorlopen.

Het is de afgelopen tijd alleen maar drukker geworden bij de aanmeldcentra. Volgens de NOS brengen asielzoekers daardoor soms meerdere nachten achter elkaar door in wachtkamers op stoelen of op de grond.