Komend weekend en volgende week minder treinen rondom Schiphol

Van komende zaterdag tot maandagochtend 5.00 uur rijden tussen Schiphol en de stations Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Zuid en RAI geen treinen, maar worden bussen ingezet. Het is daarom in sommige metro's van het GVB mogelijk om in te checken met een NS-vervoersbewijs.

Extra overstappen

ProRail werkt van volgende week woensdag tot en met 19 december aan het spoor in de Schipholtunnel. Hierdoor rijden minder treinen en kunnen treinen drukker zijn dan gewoonlijk. Ook kan dit betekenen dat reizigers langer over hun reis doen door extra overstappen.

Op het perron worden de opgangen vernieuwd. Op een aantal sporen kunnen hierdoor geen treinen rijden, waardoor de dienstregeling van en naar de luchthaven wordt aangepast. Tot 2028 vinden regelmatig werkzaamheden plaats rondom Schiphol Airport omdat ProRail het hele spoor in de Schipholtunnel vervangt.