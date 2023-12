Mysterie rond Texelse olifant wordt alleen maar groter: "Nog zeven dagen..."

Het maakt op Texel de tongen los. De kolossale olifant die op een aanhanger over het eiland trekt. Van wie de olifant is, is niet bekend. En waarom staat hij steeds op verschillende locaties? Wat hebben die met elkaar te maken? NH Nieuws wil er graag meer van weten en ging op onderzoek uit.

De olifant duikt op verschillende plaatsen op, zoals hier in Oosterend. - Foto: Texelse Courant/Gerard Timmerman

De eerste foto kwam niet eens van Texel, maar uit Slootdorp. Gerda Splinter mailde de redactie: "Wij reden op 1 november bij Slootdorp en daar zagen we de olifant. Onze kleindochter is gek van olifanten, dus ik heb er een foto van gemaakt voor haar, want zo zie je ze niet vaak." De dwaalgast werd eind november gesignaleerd op de ijsbaan van Den Burg. Het circus van Hans Klok was daar al geruime tijd vertrokken en had ook geen dierenshow. Maar toch vroeg menigeen zich af hoe die enorme olifant op de ijsbaan terecht kwam. Het artikel op Facebook van de Texelse Courant leverde liefst 53 reacties op. Niet veel later dook de olifant op in De Koog. Op Camping Kogerstrand keek het over het terrein. De camping is de laatste tijd in het nieuws vanwege de perikelen rond de brug. Even contact gelegd met Gert-Jan Ippen van Kogerstrand. Weet jij er iets van? Zijn antwoord is kort: "Geen idee." Hierna kreeg NH Nieuws een foto van fotograaf Leon Verra. De olifant stond bij voormalige basisschool De Akker in Oosterend. Iemand moet hier toch van weten? Waar Texelse geheimen nooit lang bewaard kunnen blijven, wordt dit mysterie voorlopig nog niet opgelost.

"Wij zijn onschuldig. Ik heb ook geen idee wie hier wel achter zit" Wally van Beek, Ouwesunderklaasvereniging De Cocksdorp

"Zou het iets met Ouwe Sunder van Cocksdorp te maken hebben? Die zie ik daar wel voor aan?', meldt de Texelse Mirjam Pansier. Ouwe Sunderklaas is een jaarlijks feest waarbij Texelaars met toneel en humor het jaar doornemen. Wally van Beek van de organisatie is kort van stof. "Dit had zomaar een actie van ons kunnen zijn", zegt hij. "Maar wij zijn onschuldig. Ik heb ook geen idee wie hier wel achter zit." Collega Job Schepers van de Texelse Courant weet het ook niet. "Ben de laatste tijd er niet meer mee bezig geweest", zegt hij. "Maar ik weet het ook niet." Ondernemer en opticien Jan Winnubst dan? Hij weet altijd veel. "Ik heb het idee dat de olifant op plekken komt waar reuring is geweest", lacht hij. "Dat valt mij wel op." De plekken waar de olifant tot nu toe is gespot, tekst gaat verder:

Op Gerda's foto van 1 november in Slootdorp wordt de olifant voortgetrokken door een busje van loonbedrijf Texelsun. Contact gelegd met eigenaar Marco Witte. "Ja", zegt hij. "Ik heb 'm achter mijn busje gehad. De olifant is op stap. Maar waar hij nu is weet ik ook niet. Ik kan er niets over zeggen." Witte geeft aan dat hij de olifant heeft opgehaald bij een carnavalsvereniging uit Breda. "Maar verder weet ik er ook niets van. Het beest zal morgen wel weer ergens anders verschijnen, denk ik. Over zeven dagen weten we meer." Zeven dagen? Dan barst het volksfeest Ouwe Sunderklaas op Texel los. Ouwe Sunderklaas is een verkleedfeest waarbij de eilanders zich onherkenbaar vermommen. In deze uitdossing gaan zij door de dorpen en nemen zo bekenden in de maling. Ook de actualiteit wordt op de hak genomen. "Dat duurt niet lang meer", zegt Witte. "Dan wordt het mysterie waarschijnlijk opgelost."