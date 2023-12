Medemblik geeft opnieuw een extraatje voor kinderen uit minimagezinnen

De gemeente Medemblik deelt deze maand opnieuw een extraatje uit voor kinderen (tot en met 17 jaar) van ouders die weinig te besteden hebben. Per kind is er een pakketje met een VVV-bon en twee cadeautjes samengesteld.

De decemberactie is bedoeld voor kinderen van wie de ouders een lopende schuldregeling of een netto-inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm hebben. Tot en met 31 december kunnen zij een aanvraag indienen bij de gemeente .

Wethouder Yannick Nijsingh is blij dat het ook dit jaar weer is gelukt om kinderen een klein extraatje te geven. "Met een klein gebaar willen we deze kinderen en hun ouders verrassen, zodat december een nog feestelijker sfeer krijgt. We hopen op een lach op hun gezichten en wat extra warmte in deze tijd van het jaar", zegt hij. Vorig jaar werden al zo'n 500 kinderen verrast door de gemeente .

De VVV-bon is voor ieder kind hetzelfde en kan worden uitgegeven aan bijvoorbeeld uitjes, kleding, kerstdiner of speelgoed.

Verrassing

Wat is het toch een feestje om iets te mogen krijgen,

een speciaal cadeautje, helemaal voor jou,

dat je dat mag uitpakken, papier eraf mag scheuren,

eindelijk te kijken of het is wat je graag wou.



Wat is het toch een feestje om iets te mogen kiezen,

iets dat je graag wilde, en nu hebben mag,

dat je in de winkel met een kaartje mee kunt krijgen of iets iets leuks beleven, een diner of speeltuindag.

Wat is het toch een feestje dat het vandaag jouw beurt is,

want deze verrassing is speciaal voor jou.

De gemeente Medemblik die wil het jou graag geven.

Jij verdient het zeker, kanjer, open het maar gauw!

Martine Meester van Groningen - stadsdichter van Medemblik