Thuiszorg kan Dieter niet langer helpen en nu moet hij mogelijk zijn huis uit

In onderstaande video vertelt Dieter over het nieuws dat zijn thuiszorg is stopgezet

Behalve het aan- en uitkleden en persoonlijke verzorging, want dat wordt al bijna dertig jaar uitgevoerd door zorgverlener Omring. Zij komen twee keer per dag langs om Dieter klaar te maken voor de dag, of in bed te stoppen.

Bijna dertig jaar geleden gaat het flink mis bij Dieter Joseph als hij met wat vrienden aan het waterskiën is. "Ik sprong van de speedboot in ondiep water en heb toen mijn nek gebroken", vertelt hij in de woonkamer van zijn huis. Hij raakt hierdoor deels verlamd en moet verder leven in een rolstoel.

Dieter wil in zijn eigen huis blijven wonen, dus is op zoek naar zzp'ers die de thuiszorg over kunnen nemen - NH Nieuws

En dat betekent dat Dieter zijn geliefde huis in Den Burg moet verlaten, en zijn grootste angst is dat hij naar een verzorgingstehuis op het vaste land moet. Hij zal zijn vrienden en familie niet meer in de buurt hebben, wat vooral bij de moeder van Dieter voor veel verdriet zorgt. Ze kookt elke dag voor haar zoon en omgekeerd helpt Dieter haar met bankzaken, dus voor moeder en zoon is het een noodzaak om dicht bij elkaar te blijven wonen. "Ze is boos en als ze alleen is zit ze te janken thuis", vertelt Dieter.

Ongeveer twee weken geleden bracht Omring het nieuws dat er per 1 januari geen thuiszorg meer mogelijk is voor Dieter. "Ik neem te veel uren in beslag van Omring en andere mensen staan op de wachtlijst. En het werk is, zeggen ze, ook te zwaar voor het personeel", legt Dieter uit.

Vragen aan Omring over Dieter zijn situatie:

Waarom kan Dieter geen gebruik meer maken van de thuiszorg van Omring?

Zorg is maatwerk. Zonder in details te treden wordt de zorg die Dieter nodig heeft steeds veeleisender. Op een gegeven moment is thuiszorg niet meer passend. We begrijpen heel goed dat Dieter alles zou willen laten zoals het is, maar dat is gezien zijn situatie helaas niet langer verantwoord. Hij heeft nu eenmaal (steeds) intensievere zorg nodig. Daarnaast moeten we ook rekening houden met andere mensen die óók een beroep op onze wijkverpleging doen, we moeten de beschikbare tijd van onze medewerkers nu eenmaal over veel mensen verdelen.

Hoe komt het dat Dieter dit, ongeveer 2 maanden van tevoren, nu pas te horen heeft gekregen?

We zijn al veel langer met Dieter in gesprek over het feit dat we de zorg die hij thuis krijgt niet langer kunnen volhouden: het is niet meer verantwoord en niet meer doelmatig. Dat is een moeilijke beslissing, voor Dieter en voor ons, maar het kan niet anders. Daar hebben we nu een einddatum voor gesteld. In de PGB-overeenkomst die we met Dieter hebben staat een opzegtermijn van één maand.

Is dit voor jullie de enige oplossing? Kan er bijvoorbeeld niet een deel (net wat qua budget mogelijk is) van de week de zorg worden geleverd? Zodat hij zelf nog een deel via een zzp-er zou kunnen regelen?

De zorgvraag van Dieter is in de loop der tijd zo intensief geworden (de dagelijkse uren, plus de vele keren dat hij ongeplande zorg nodig heeft) dat dat thuis niet meer haalbaar is. Omring kan de zorg voor Dieter thuis niet meer verantwoord regelen, ook niet als er aanvulling komt door andere zorgverleners. Een woonzorglocatie is in dit geval een betere omgeving om aan zijn toenemende zorgvraag te kunnen voldoen.

Waar is de zorg voor Dieter dan wel mogelijk?

De zorg die Dieter nu nodig heeft is een plek op een woonzorglocatie. Op Texel is die zorg voor Dieter beschikbaar: op een van de zorglocaties van Omring op het eiland kunnen we hem op zeer korte termijn de zorg bieden die hij nodig heeft.