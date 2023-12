Chronisch zieke Amstelveense start 'creatieve apotheek' met gedichten en tekeningen

De chronisch zieke Amanda ten Cate (39) uit Amstelveen zoekt vrijwilligers die samen met haar een creatieve apotheek willen opzetten met onder de toonbank zelfgemaakte tekeningen, kaartjes en 'poëzitamols'. Mogelijke bijwerking: een glimlach.

Amanda zoekt vrijwilligers die samen met haar een creatieve apotheek willen opzetten met zelfgemaakte tekeningen, kaartjes en 'poëzitamols'. - Foto: Amanda ten Cate

Amanda wil een apotheek beginnen: niet met pijnstillers, hoestsiropen en pleisters onder de toonbank, maar met 'poëzitamols', ansichtkaarten en tekeningen. Haar droomscenario: "Mensen doen een oproep voor zichzelf of anderen, en dan gaan wij iets moois maken." Samen doen Maar om een creatieve apotheek uit de grond te stampen, moet ze eerst op zoek naar andere vrijwilligers. "Het lijkt me zo gezellig om dit samen te doen", vertelt ze. "Door mijn afkeuring zit ik veel thuis. Andere mensen hebben collega's, maar ik niet." Bovendien heeft ze zelf niet voldoende energie om alles zelf te doen.

Mensen die samen met Amanda deze creatieve apotheek in Amstelveen willen opzetten, kunnen contact opnemen met [email protected].

Amanda is namelijk chronisch ziek. Vanwege haar bindweefselziekte werd ze negen jaar geleden afgekeurd en verloor ze de zingeving in haar leven. Deze zingeving heeft ze teruggevonden in het schrijven van gedichten en al snel kwam ze op het idee om een creatieve apotheek te starten.

"Ik wil gewoon weer een doel hebben" Amanda ten Cate

Maar toen kreeg ze opeens andere pijnklachten en bleek ze een tumor van 4,5 centimeter in haar kleine hersenen te hebben. Nu de chirurg deze goedaardige tumor heeft verwijderd, wil ze daarom direct actie ondernemen. "Ik wil gewoon weer een doel hebben." Glimlach op het gezicht "Voor mij is het een medicijn om creatief bezig te zijn en me onder de mensen te begeven", vertelt ze. "En dan kunnen we ook nog iets maken, wat andere mensen een glimlach op het gezicht kan brengen." Ze herinnert zich ook zelf de kaartjes nog goed, die ze van vrienden en familie ontving nadat ze uit het ziekenhuis kwam. Ook heeft ze zelf al vaker 'creatieve medicijnen' geschonken. "Ik heb weleens een stervende mevrouw een gedichtje gegeven en die vertelde mij dat het haar een warm gevoel gaf. Dat deed wel wat met me." Zie hieronder het gedicht van Amanda die ze voor haar chirurg heeft geschreven na de hersenoperatie.