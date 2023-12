Monsterklus aan het spoor: 9 dagen geen treinen in Heerhugowaard

Station Heerhugowaard krijgt een grote opknapbeurt. Van 9 tot en met 17 december rijden er daarom geen treinen van en naar Heerhugowaard. Alternatief vervoer is geregeld: NS zet bussen in.

Spoor 3 in Heerhugowaard is volgens Prorail niet meer nodig. Sterker nog; door die te verwijderen, zouden er zelfs meer treinen kunnen rijden. "Dat voelt tegenstrijdig", snapt ook Klaas Hofstra, specialist logistieke ontwikkeling bij ProRail, "maar het is echt zo. Je moet het zo zien: seinen bepalen hoe snel treinen achter elkaar kunnen vertrekken. Maar seinen kun je niet op elke plek neerzetten, bijvoorbeeld waar een wissel ligt."

Door spoor 3 en de bijbehorende wissels weg te halen, kunnen seinen beter worden neergezet, legt Hofstra uit. "Daarnaast bepaalt ook station Alkmaar Noord hoeveel treinen er kunnen rijden. Alle treinen stoppen daar en dat station heeft twee sporen. Dan maakt het niet uit hoeveel sporen station Heerhugowaard heeft, twee, drie of acht; er ontstaat niet méér ruimte."

Vervolgens moet perron 2/3 eraan geloven: die wordt verbreed vanwege nieuwe wachtruimtes. "Ook vernieuwen we het meubilair. En we passen natuurlijk ook twee spoorwegovergangen aan. Je hoeft bij de Stationsweg en de Zuidtangent straks nog maar twee sporen over te steken in plaats van drie."

Spooronderdoorgang

Na het afronden van de monsterklus gaat de bouw van de spooronderdoorgang aan de Zuidtangent van start. Die komt tussen de Industriestraat en het Stationsplein te liggen. In de toekomst wordt een nieuwe parkeerplaats voor treinen, een opstelterrein, aangelegd bij industrieterrein De Vaandel.

Vanwege het ontbreken van treinen rijden er bussen als alternatief. Die stoppen bij de stations Alkmaar, Alkmaar Noord, Heerhugowaard, Schagen, Obdam en Hoorn. Prorail adviseert voor vertrek een reisplanner te checken.