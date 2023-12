Haarlemmers tasten diep in de buidel voor nieuw Veerkwartier: al 2 ton in de pot

Het wordt nog spannend of een geliefde plek aan de rand van Haarlem behouden blijft. Lange vergunningsprocedures, hogere bouwkosten en de enorm gestegen rente nekken de ambities van de duurzame horeca-ondernemers van Het Veerkwartier. Tenzij de bezoekers van deze alternatieve recreatiespot op de bres springen. "Mensen houden van een niet opgehyped concept, maar we hebben de hulp van de 'crowd' wel nodig."

Merel Janssen en Dionne van der Linde zitten er nu niet warmpjes bij. Het oude pand van Het Veerkwartier lekt, het is niet goed geïsoleerd en is dus hoognodig toe aan vervanging. Met nog twee partners hebben ze de afgelopen acht jaar dit tijdelijke paviljoen gerund. Het is een samenraapsel van een oude tuinkas, tweedehands zeecontainers en een buitentent aan de Veerplas aan de rand van Haarlem. Het bouwsel is op. "Je kan hier niet eens meer droog naar het toilet", is een veel gebruikte uitspraak van Merel de laatste jaren. Een paar weken geleden werden de laatste hapjes en drankjes geserveerd en draaide dj Frank nog eenmaal zijn plaatjes. Het Veerkwartier mag verbouwd worden tot een permanent paviljoen. De vergunningen zijn eindelijk rond. En dus is de kachel uit en worden de spulletjes al dan niet tegen een donatie van de hand gedaan. Elk dubbeltje is hard nodig, zo leggen Merel en Dionne uit aan de enige tafel die er nog staat. Amfitheater De vergunning voor de bouw van een duurzaam onderkomen en een heus amfitheater op het terrein liet namelijk veel langer dan normaal op zich wachten. Waar de gemeente altijd uiterlijk binnen een half jaar na de aanvraag de procedure afrondt, kwam nu pas na een jaar nog eens de vraag of de bouw van het amfitheater niet teveel impact had op de flora en fauna. Een tijdrovend en duur onderzoek later zag de wereld er ineens helemaal anders uit. "We stonden in januari 2022 met het bouwteam klaar en hadden de financiering van 1,8 miljoen euro met eigen geld en met de bank rond. Nu zijn de bouwkosten hoger en is de rente enorm gestegen." Merel Janssen probeert de bitterheid en de teleurstelling in te slikken. Want bovenal is er een oplossing nodig. Ze hebben minstens vier ton extra nodig en dat proberen ze nu te lenen of te krijgen van hun vaste gasten en fans. Rente "We doen dat via het platform 'Crowd About Now', waarbij je als ondernemer samen met de maatschappij iets probeert te realiseren. Er moet wel verbinding zijn met de mensen, het moet gedragen worden." Merel legt uit dat er dan een lagere rente wordt gerekend dan bij de bank. Er is veel animo voor de crowdlening. In twee weken tijd hebben Haarlemmers al bijna twee ton neergelegd.

Gift, dinerbon, particuliere of zakelijke lening? Het financieren van de bouw van paviljoen Het Veerkwartier door de 'crowd' kan op verschillende manieren: een gift kan je een picknickmand of een dinerpas opleveren voor als de bouw van het paviljoen voltooid is. Je betaalt als het ware je diner of je lunch vooraf.

een lening van boven de duizend euro levert elk jaar een rente van 4 procent op en wordt na vijf jaar terug betaald. En je krijgt na de bouw een vogelhuisje op jouw naam op de Wall of Birds.

voor bedrijven uit het naburige Waarderpolder zijn er investeringspakketten bij leningen boven de 10.000 euro. De bedrijven krijgen dan naamsvermelding en mogen meedoen aan inspiratiesessies voor bijvoorbeeld duurzaamheid en netwerkborrels.

"We hebben de 'crowd' echt nodig, anders gaat het feest niet door, dan stopt Het Veerkwartier" Merel Janssen, eingenaar Veerkwartier

25 euro van 9-jarige Noa De dames zijn verrast door het gigantische bedrag dat al zo snel is ingezameld. De bedragen lopen uiteen van een paar tientjes tot tienduizenden. "Zo kregen we een hele lieve gift van de 9-jarige Noa van 25 euro, omdat ze hier zo graag komt", vertelt Dionne. In totaal hebben nu 69 investeerders 190.000 euro ingelegd, dat is een gemiddelde van bijna 3.000 euro. "Dat is echt heel pittig!" Maar dat is nog niet genoeg. "Er is minstens vier ton nodig om het gat te dichten. En dat moeten we uiterlijk aan het eind van dit jaar hebben. We hebben de 'crowd' echt nodig, anders gaat het feest niet door, dan stopt Het Veerkwartier." Merel is onverbiddelijk, hoewel het haar zichtbaar aangrijpt als ze over die optie nadenkt. "Dat zou heel zuur zijn." De eigenaren van Het Veerkwartier zijn voorzichtig in hun kritiek op de gemeente. Maar willen wel benadrukken dat de geplande nieuwe woonwijk naast de Veerplas baat heeft bij de ontwikkeling die zij hier in gang hebben gezet. "Mensen willen hier straks niet wonen omdat Ikea hier in de buurt is, maar omdat de recreatieplas door ons zo leuk ontwikkeld is. En met het amfitheater kunnen we straks heel veel cultuur aanbieden en is er een speelplek voor kinderen."

Het paviljoen aan de Veerplas is gesloten voor verbouwing, maar gaat dat nog wel door? - Foto: NH Nieuws / Geja Sikma

Bedelen Het beroep dat Merel en Dionne nu doen op hun gasten voelt wel dubbel. "We kregen een reactie op facebook dat we bedelden. Ik heb die mevrouw uitgenodigd voor koffie. Want zij dacht dat we veel hebben verdiend aan bijvoorbeeld festivals die hier worden gehouden. Maar dan zijn we juist dicht. En bovendien is omzet nog geen winst." Toch wringt het in het hoofd van Merel. "Het is lastig om geld te vragen. Maar sommigen mensen zeggen dat ik het juist van de daken moet schreeuwen. Want er is behoefte aan een plek die niet helemaal is opgehyped. Er is veel liefde voor deze plek die we met ziel en zaligheid hebben opgebouwd." Dionne rekent snel uit dat er nog maar 200 mensen nodig zijn die 1.000 euro lenen. "Dat moet toch lukken, maar het is wel spannend, want over een maand moeten we echt weten waar we aan toe zijn." En ja, er zit natuurlijk een risico aan geld lenen. "Als we failliet gaan, kunnen we niet terug betalen. Maar het tijdelijke Veerkwartier hebben we ook gefinancierd met een crowdfunding. Die 125 duizend euro hebben we met rente en netjes op tijd afbetaald", vertelt Merel. Blauwe ogen Wie haar op haar blauwe ogen wil geloven kan zaterdagmiddag langs komen in het nu nog bouwvallige Veerkwartier. Dan gaan de kachels nog even aan en vertellen Merel, Frank, Dionne en Michelle hoe het in zijn werk gaat. Ook zijn de bouwplannen in te zien, die hopelijk vanaf 1 maart 2024 worden uitgevoerd. "Eén donateur vroeg ons vriendelijk of we er dan ook voor willen zorgen dat ze met haar rolstoel hier naar binnen kan komen omdat ze hier zo graag komt. En dat gaan we natuurlijk doen." Merel Janssen gaat de komende veertig dagen de teller op de crowdfundingspagina nauwlettend in de gaten houden. "Het zou toch jammer zijn als we dit verliezen en hier een commercieel horecapaviljoen komt." Kijk hier naar het afscheidsfeestje in het 'hutje-mutje' paviljoen van Het Veerkwartier een paar weken geleden.

Afscheid van het Veerkwartier - NH Nieuws / Geja Sikma