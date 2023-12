OM eist vier jaar cel tegen vervoerder honderden kilo’s cocaïne

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van vier jaar tegen een 36-jarige man uit Moldavië. De man werd in juli 2023 aangehouden op de A27 bij Eemnes, toen hij in bezit was van een 'groot aantal' kilo's cocaïne. Zijn vrachtwagen was vertrokken vanaf een loods in Zeewolde, waar later nog meer harddrugs zijn aangetroffen. Totaal is meer dan 235 kilo cocaïne door de politie in beslag genomen.

Foto: Adobe Stock

De man uit Moldavië verklaarde tegen de politie dat hij sloffen sigaretten vervoerde, maar beweerde dit zelf niet gecontroleerd te hebben. Door niet te controleren wat hij vervoerd heeft de verdachte de kans aanvaard dat hij mogelijk illegale goederen zou vervoeren. Met alle gevolgen van dien. Dat er een luchtje zat aan de goederen was voor de politie snel duidelijk. De chauffeur nam de klus aan van een man die hij nog nooit eerder had ontmoet. "Hij kreeg een telefoon met aparte simkaart en werd onderweg diverse malen gebeld over zijn rit", vertelt de officier van justitie. Ook zou de man een grote som contant geld gekregen hebben.

Maatschappelijke gevolgen

Het Openbaar Ministerie neemt de verdachte zijn rol in de cocaïnehandel zeer kwalijk. "Het heeft grote maatschappelijke gevolgen als dit soort hoeveelheden verdovende middelen in de markt worden gezet", verklaart de officier van justitie in zijn pleidooi. "Verslaving zorgt voor grote gezondheidsrisico’s en heeft veel impact op de maatschappij. Er vindt ook veel geweld plaats rond de handel in verdovende middelen, met regelmatig onschuldige burgers als slachtoffer." Strafeis

Bij het bepalen van de strafeis is rekening gehouden met de grote hoeveelheid drugs, de persoonlijke omstandigheden en het feit dat de verdachte niet eerder is veroordeeld. Alles bij elkaar opgeteld eist het Openbaar Ministerie een vier jaar lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.