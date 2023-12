Brief IJmondgemeenten aan Tweede Kamer: schiet op met het maken van gezonde keuzes rond Tata

De IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk slaan met hun vuist op tafel. 'Schiet op met strengere regels voor Tata Steel voor een gezonde IJmond', is de strekking van een brief aan de nieuwe Tweede Kamer. Ook eisen de gemeenten een plek aan tafel als het Rijk en het bedrijf afspraken gaan maken. "Het maatschappelijk draagvlak voor het bedrijf Tata Steel in zijn huidige vorm staat onder druk", vinden ze.

Maar ondanks dat de IJmondgemeenten weinig over Tata Steel te zeggen hebben, zijn het wel hún inwoners die last hebben van de overlast van het bedrijf .

Maar die gemeenten hebben niet zoveel te zeggen over het bedrijf: alle vergunningen, die bijvoorbeeld gaan over uitstoot, geluid, of geur van het bedrijf in de omgeving, worden gecontroleerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

Het bedrijventerrein van Tata Steel IJmuiden is zo groot, dat het verdeeld ligt over drie IJmondgemeenten: Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

Vorige maand presenteerde Tata Steel zijn aangepaste vergroeningsplan. De twee klassieke hoogovens worden daarin rond 2030 en 2040 vervangen voor nieuwe, schonere ovens. In 2045 moet zo goed als alle overlast en vervuilende uitstoot verleden tijd zijn.

Daar zijn de gemeenten blij mee, maar er moet tempo gemaakt worden, vinden ze. Met de brief van vandaag zitten ze het Rijk achter de broek aan: "Er is eindelijk zicht op een substantiële verbetering van de leefomgeving in de IJmond. Maar dan moet er nu wel voortvarend worden doorgepakt."

De gemeenten willen dat het Rijk nu zo snel mogelijk afspraken gaat maken met Tata Steel, over de verduurzaming en de financiële steun die daarbij hoort. En bovendien willen de burgemeesters van de IJmond daarbij aan tafel zitten.

'Gezondheidsregelgeving loopt achter'

Bij die afspraken moet de volksgezondheid in de IJmond op nummer één staan, vinden de IJmondgemeenten: "Wet- en regelgeving op milieugebied blijft achter en beschermt de gezondheid van omwonenden onvoldoende", schrijven zij, verwijzend naar een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) eerder dit jaar.

Ook willen de gemeenten dat alle verbeter-beloftes van Tata Steel worden vastgelegd in afspraken, zodat het bedrijf er niet vrijblijvend op terug kan komen.

Het klinkt als oude wijn in nieuwe zakken, maar niet eerder sloegen de gemeenten zo met hun vuist op tafel richting andere overheden.

"Er is toekomst voor Tata Steel in IJmuiden, maar alleen als dat samen gaat met een gezondere, duurzame en veilige IJmond", schrijven de gemeenten.

"Het is belangrijk dat de vervuiling en hinder zo snel mogelijk vermindert, de staalindustrie in de IJmond zo snel mogelijk vergroent en verduurzaamt, en de meest vervuilende fabrieken (zoals de Kooksgasfabriek 2) zo snel mogelijk sluiten. De inwoners van de IJmond verdienen een substantieel schonere en gezondere leefomgeving waar ook voldoende werk is, uiterlijk in 2030. Daarvoor is de inzet van alle betrokken partijen dringend nodig, en zijn er nadrukkelijk keuzes nodig."