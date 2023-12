Gratis naamswijzigingen om slavernijverleden loopt nog niet: pas twee aanmeldingen

De gemeente besloot in oktober 2022 om het benodigde geld dat nodig is voor een naamswijziging, minimaal 835 euro, te verlenen aan Amsterdammers met een achternaam die kunnen herinneren aan het slavernijverleden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om namen als Paesch, Rasmijn, Plantijn, Koeks of Scharbaai.

""Wij kunnen het verleden niet meer ongedaan maken. Wat we wel kunnen doen is de doorwerking van dat verleden tegengaan", schreef burgemeester Femke Halsema in de antwoorden op de vragen van Denk destijds.

Psychologisch onderzoek

Maar sinds de regeling in april van start is gegaan hebben pas twee Amsterdammers bij de gemeente aangeklopt voor een naamswijziging. Eén van hen heeft de aanvraag ook daadwerkelijk doorgezet, de ander denkt daar nog steeds over na.

Verantwoordelijk wethouder Hester van Buren (Dienstverlening) laat aan AT5 weten dat de gemeente, ondanks het lage aantal aanvragen, het 'heel belangrijk vindt om nazaten van tot slaaf gemaakten kosteloos een naamswijziging aan te kunnen bieden'. Daarnaast werd er nog geen grote opkomst verwacht, aangezien die ook uitblijven in Utrecht en Rotterdam - waar een vergelijkbare regeling geldt. "Wat kan meespelen is dat de gemeente verplicht is een psychologisch onderzoek af te nemen als mensen hun naam willen wijzigen."

Landelijke regeling

Het Rijk werkt momenteel aan een landelijke regeling voor nazaten om hun naam te veranderen als die herinneringen oproept aan het slavernijverleden. Naar verwachting moet die regeling volgend jaar komen en Van Buren denkt dat mensen daar mogelijk op wachten. Aangezien het onderzoek dan niet meer nodig is.