Van de Zandschulp gaat voor nieuw succes en kiest voor Zweedse tenniscoach

Botic van de Zandschulp gaat samenwerken met de Zweedse tenniscoach Johan Örtegren. De tennisser uit Amstelveen was sinds oktober op zoek naar een nieuwe trainer. De 45-jarige Örtegren had als coach en belangrijk aandeel in de successen van de Zwitser Stan Wawrinka, die drie grandslamtoernooien wist te winnen.