Woningstichting Gooi en Omstreken zet huurders net voor kerst het huis uit

De spanning is om te snijden bij Martin Wallenburg, zijn vriendin en hun 12-jarige zoon. Door een afschuwelijke samenloop van omstandigheden, een opeenstapeling van ambtelijke fouten en een verloren rechtszaak moeten ze twintig december hun huis verlaten. Ze moeten 500 meter verderop in een ander huis te gaan wonen en dat terwijl een verhuizing voor zijn vriendin zowel fysiek als mentaal niet mogelijk is.

De gemeente Blaricum, artsen, de advocaat van Martin en zelfs de school van de zoon van zijn vriendin. Ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de rust in het gezin kan weerkeren door een gedwongen verhuizen te voorkomen. 'Klemmende beroepen', 'brieven' en 'smeekbedes' zijn in grote getale bij woningbouwstichting Gooi & Omstreken binnengekomen, maar deze is onverbiddelijk. Ze houden zich vast aan de uitspraak van de rechter: Martin heeft geen recht op de woning en hij moet eruit.

Martin vecht als een leeuw voor zijn familie en grijpt elke strohalm aan om ervoor te zorgen dat na jarenlange ellende het gezin eindelijk rust kan krijgen. "Ik ben radeloos."

Contract geweigerd

Het verhaal van Martin leest als een slechte thriller. In januari 2018 overlijdt zijn moeder, waarna hij mantelzorger wordt voor zijn toen al zieke vader. In 2019, toen zijn huwelijk verslechterde, is hij bij zijn vader in gaan wonen. Zijn vader vraagt 'medehuurderschap' aan bij Woningbouwstichting Gooi & Omstreken (G&O) in Hilversum. De benodigde documentatie wordt opgestuurd, maar de zieke Wallenburg sr. blijkt de documenten te zijn vergeten in te dienen. De stichting trekt niet aan de bel en de contactpersoon gaat uit dienst bij G&O zonder het dossier over te dragen.

Wallenburg sr. komt in 2022 te overlijden aan zijn aandoening COPD. Na het overlijden van zijn vader probeert Martin het huurcontract van het huis voort te zetten, maar dit wordt geweigerd door de woningstichting.

Martin krijgt ondertussen een nieuwe vriendin. Ook zij heeft een zware periode achter de rug. Hij helpt haar financieel en ondersteunt haar in de nasleep van de toeslagen-affaire waar ze slachtoffer van is en wat haar veel schulden heeft bezorgd. Door de corona-pandemie en energiecrisis wordt haar situatie nog moeilijker, wat leidt tot (stress)gezondheidsproblemen voor haar en haar zoon.

Het ontbreken van een formele huurovereenkomst is in die situatie geen prioriteit voor het gezin. "We waren aan het overleven", zegt Martin over die tijd.

Ongeval

Op 23 juni 2023 raakt het gezin betrokken bij een zeer ernstig verkeersongeval in Frankrijk. Martin's vriendin loopt hierbij ernstig letsel op waaronder meerdere breuken in het aangezicht en blijvende blindheid aan haar linkeroog. Daarnaast heeft ze op drie plekken haar nek gebroken en verplaatst ze zich in een rolstoel.

Elk moment kan ze worden opgeroepen voor een nieuwe operatie en dat terwijl ze eigenlijk dozen moet inpakken, want over een anderhalve week moet ze het huis verlaten. Niet alleen zij, maar ook haar 12-jarige zoon heeft een stabiele thuisbasis nodig. Dit wordt bevestigd door de basisschool in Hilversum waar de jongen naar school gaat. "Het gaat nu net weer beter met hem", laat de school weten. "Een verhuizing en de spanningen in het gezin daaromheen doen hem geen goed."

De gemeente Blaricum is op de hoogte van de situatie en heeft geprobeerd te bemiddelen en de helpende hand te bieden, maar tot nu toe biedt de woningstichting geen oplossing en dringt nog altijd aan op een verhuizing.