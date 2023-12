Sint komt in cabrio langs bij spiksplinternieuwe school in Waterland

Pieten in racewagens en de Sint in een cabrio, zo rolde de goedheiligman in Broek in Waterland het schoolplein op vanochtend. De Sint kwam niet alleen de kinderen bezoeken, maar knipte ook het lint van de spiksplinternieuwe basisschool door.

Sint opent school met luxe racewagens in Broek in Waterland - NH Nieuws

De kinderen stonden al vroeg in de ochtendschemer te wachten. Komt hij wel of is hij weer te laat? De meesters en juffen hielden het spannend, want misschien was hij wel naar het oude schoolgebouw gereden. Maar gelukkig was de spanning van korte duur en kwam de sint met drie luxe wagens het schoolplein op en kon het feest beginnen.

De kinderen zitten al vanaf het begin van dit schooljaar in het nieuwe gebouw van de openbare basisschool 'De Havenrakkers'. De school is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd en wordt op 14 december pas officieel geopend door de wethouder.