'Sintspits' op Noord-Hollandse wegen verwacht, eerste files een feit

Diverse gemeenten, openbare plekken en winkels sluiten eerder hun deuren: "Veel mensen gaan deze dag wat eerder naar huis, winkeliers sluiten vroeger hun deuren en zakelijke afspraken worden opgeschort om op tijd thuis te zijn voor het heerlijk avondje", zei de ANWB tegen het ANP.

Regen en sneeuw

De verwachting is dat het rond 16.30 uur het drukst is op de Noord-Hollandse wegen. Dat is een uur eerder dan normaal. Naast de nodige drukte door pakjesavond, is er ook regen en motregen voorspeld. Dat heeft invloed op de spits omdat weggebruikers dan langzamer gaan rijden. Op de Waddeneilanden geldt zelfs code geel tot 00:00 uur vannacht, omdat er (natte) sneeuw wordt voorspeld. Hierdoor kan het lokaal glad zijn.

De ANWB adviseert de drukte op de weg goed in de gaten te houden. Alle files kan je bekijken op de site door middel van deze link.