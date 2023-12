Piet Heintunnel zo'n twee uur dicht na ongeval op IJburglaan

De Piet Heintunnel richting Zeeburgereiland en de A10 Oost is vandaag zo'n twee uur afgesloten geweest. De tunnelbuis ging dicht na een ongeval op de IJburglaan.

Het ongeval vond rond 11.40 uur plaats. Er werd een ambulance opgeroepen, maar het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Door de afsluiting van de tunnel en het ongeluk stond er ook een flinke file op de Amsterdamsebrug en Zuiderzeeweg.

Rond 13.30 uur was het kruispunt weer vrij en werd de tunnel geopend.