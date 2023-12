IJskoud zeewater mokerslag voor zeepaardjes, meer diertjes spoelen aan

Ecomare ziet al langer dat er steeds meer zeepaardjes aanspoelen, maar volgens dierenverzorger Hilde Smit van Ecomare zijn het er nu wel heel veel: "Vorig jaar waren het er twaalf in de hele winter, nu zijn het er al zes. En de winter is pas net begonnen."

De diertjes spoelen aan omdat het wier van de bodem losraakt door de wind. Zeepaardjes zijn sowieso al slechte zwemmers, maar als het water koud is nog slechter. Ze houden zich graag vast aan zeewier, maar wanneer het wier losraakt is hun houvast weg. Door de kou lukt het de diertjes bovendien niet om hun staart goed op te rollen, terwijl ze die nodig hebben om zich vast te grijpen.

Ondanks dat de diertjes hier vaker te zien zijn, houden ze meer van warm water: "Zeepaardjes komen door het opwarmen van de zee steeds noordelijker. Door warmwaterstromen komen ze eigenlijk iets té noordelijk, waardoor ze vooral in de winter in de problemen raken."

Boterhamzakjes

De dierverzorger tipt wandelaars een boterhamzakje mee te nemen, voor het geval dat. "Door een beetje water in het boterhamzakje te doen kan je zo'n beestje redden. Wij kunnen ze dan opvangen", aldus Smit.

Het is moeilijker dan het lijkt om een gestrand zeepaardje weer op te lappen. Wanneer ze aanspoelen, raken ze door het schuren van het zand al beschadigd. Voor veel diertjes is dat al te veel. Als ze toch levend bij Ecomare aankomen, moeten ze daar opwarmen en krijgen ze extra eten. Bij zeewater van minimaal 15 graden kunnen ze weer naar buiten. Ook dat is geen kwestie van 'loslaten in zee en klaar is kees'. Een duikteam moet er aan te pas komen om een goed plekje voor ze te vinden.