Spil van Abberkerker drugsfamilie voor één jaar de gevangenis in

Leden van een West-Friese drugsfamilie uit Abbekerk zijn veroordeeld tot celstraffen en een taakstraf. Ze brachten jarenlang bestellingen in de regio rond, mede dankzij twee bejaarde koeriers, die in het drugscircuit bekend stonden als 'Opa' en 'Oma'. Een 51-jarige vrouw krijgt de hoogste straf: zij moet een jaar de gevangenis in. Haar man is door de rechtbank vrijgesproken.

M. H. (met als bijnaam 'Vrouwtje') is volgens justitie het brein en de spil rondom de drugshandel. Haar wacht de zwaarste celstraf: 18 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De Abbekerkse zou diep in de schulden hebben gezeten, door een opgerolde hennepkwekerij in 2006. Drugscriminelen zouden de ‘mislukte oogst’ - zo'n 40.000 euro - op haar verhalen en bedreigden haar met geweld.

Telefooncentrale

Om uit de schulden te komen, fungeerde ze jarenlang als telefooncentrale voor de criminele organisatie. "Om mijn gezin te beschermen heb ik gedaan wat ze gevraagd hebben", zei zijzelf tegen rechter. Toch ziet de rechtbank dat anders en gaat ervan uit dat zij uit ‘eigen beweging’ handelde.

Ook wordt H. aangerekend dat zij de drugscriminaliteit, en het geweld dat hiermee gepaard gaat, in stand heeft gehouden. Haar man, de 44-jarige R. H. uit Abbekerk, wordt wél vrijgesproken. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat hij in drugs heeft gedeald of koeriers heeft aangestuurd.

'Opa' en 'Oma'

De 79-jarige D. van der L. ('Opa') uit Enkhuizen, die de 70-jarige moeder van hoofdverdachte 'Vrouwtje' rondbracht, krijgt vanwege ‘zijn vergevorderde leeftijd en fysieke en psychische gesteldheid’ een voorwaardelijke celstraf van 184 dagen. De 70-jarige C. van H. ('Oma') uit Abbekerk kampt met ernstige gezondheidsproblemen en was niet aanwezig bij de zitting. Haar rechtszaak wordt op een later moment behandeld. Wanneer is nog niet duidelijk.

Een vijfde verdachte was de 38-jarige B. R. uit Zwaag. Hij werd op heterdaad betrapt bij een verkeerscontrole in Wervershoof in 2020. Tijdens het fouilleren vonden agenten vervolgens 70 wikkels met MDMA en cocaïne, een telefoon en een kasboek. Hij krijgt een taakstraf van 60 uur opgelegd.