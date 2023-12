Brand breekt uit op zolder in Hoorn, één persoon ter controle naar ziekenhuis

Aan de Korenmolen in Hoorn is vanochtend brand uitgebroken op een zolder. Hoe het vuur kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Eén persoon is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bevestigt dat er vanmorgen, even na 9.00 uur, melding werd gemaakt van de brand in Hoorn. Door een nog onbekende oorzaak brak er brand uit op de zolder van de woning. Het onderzoek naar de brand en het ontstaan ervan is nog bezig.

Omdat de brandweer gebruikmaakte van een hoogwerker is de straat enige tijd afgezet. De woordvoerder laat weten dat de brand ongeveer een half uur na de melding onder controle was. Eén persoon is door de ambulance voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Ook meldt de veiligheidsregio dat een persoon is nagekeken in de ambulance. Of dit om dezelfde persoon gaat, is niet duidelijk.