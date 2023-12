De Peiling: wat was jouw mooiste pakjesavond?

Het is 5 december en vanavond is het sinterklaasavond, oftewel pakjesavond! Zit jij met je familie of je gezin of met vrienden rondom de gevulde speculaas gedichten voor te lezen en surprises uit te pakken? Of heb je het misschien al gevierd? Wij willen graag van je weten: wat was jouw mooiste pakjesavond?

Veel mensen hebben mooie herinneringen aan het sinterklaasfeest uit hun jeugd. Misschien was er een oom die voor Sinterklaas speelde, die je meteen herkende. Of die ene prachtige surprise die iemand voor je had gemaakt. Of herinner je je nog dat ene gedicht wat zo ontzettend grappig én scherp was? Gaven jullie elkaar hele grote cadeaus of liever een paar kleinere cadeaus? Of misschien wel helemaal geen cadeaus, alleen een mooie surprise. En welke lekkernijen stonden er dan op tafel? Gevulde speculaas of borstplaat? Was er warme chocolademelk of glühwein? Wij zijn heel benieuwd naar jouw verhaal van de mooiste pakjesavond die je hebt meegemaakt.