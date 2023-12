De brug tussen Hilversum en 's-Graveland is tijdelijk weg

De eerste kanaalbrug tussen de Vreelandseweg in Hilversum en het Zuidereinde in 's-Graveland is weg. De brug wordt binnenkort vervangen door een nieuwe, iets bredere brug over het Hilversums kanaal. Voor het autoverkeer betekent dit tijdelijk omrijden.

De oude brug over het kanaal was slecht. Zo slecht dat er zelfs al enige tijd geen zwaar verkeer overheen mocht rijden. Ook werd er eenrichtingsverkeer ingesteld in de afgelopen maanden. Omdat de brug ook nog eens smal was, werd in 2007 al een extra fietsbrug geplaatst om ruimte te creëren.

Nieuwe brug

In december verbreedt de aannemer de landhoofden. Dit zijn de punten aan beide zijden van het kanaal, waar de brug op wordt gelegd. Deze worden verbreed omdat de rijbaan op de nieuwe brug breder wordt. Het voetpad op de nieuwe brug aan de oostkant wordt smaller. Voetgangers kunnen dan gebruikmaken van de fietsbrug, of het voetpad aan de westkant van de nieuwe brug. De nieuwe brug wordt in zijn geheel niet breder dan de oude brug

In februari 2024 installeert de aannemer de nieuwe brug. Naar verwachting kan de brug eind februari 2024 weer worden gebruikt.

Fietsers

De fietsbrug is nu nog wel gewoon te gebruiken. Deze is vrij nieuw en blijft ook in de toekomst voorbehouden aan tweewielers. Alleen automobilisten moeten dus een korte periode omrijden.