Sinterklaas moet het doen met een koude, kille dag vandaag

Sinterklaas en zijn Pieten moeten zich vanavond warm aankleden, want het wordt koud en kil vandaag. "Het is onaangenaam weer", aldus weerman Jan Visser.

Het onaangename weer komt doordat het erg bewolkt is. De lucht is vochtig en het kan af en toe 'lekken'. Met andere woorden: er trekken buien over de provincie. Volgens Visser kan dat regen, hagel en (natte) sneeuw zijn. Het blijft zo'n 1 graad. De Sint moet op het dak ook uitkijken, het kan vanavond vooral in de kustgebieden flink waaien.

Morgen, wanneer de goedheiligman weer naar de Costa del Sol gaat, trekt het gebied met regen weg. Zo af en toe laat de zon zich zien. De temperatuur stijgt naar een graad of 5. In de avond zakt de temperatuur weer naar het vriespunt.

Zacht en nat

De dagen erop wordt het geleidelijk zachter. Donderdag is volgens Visser nog fris, maar vooral de vrijdag is zacht. Dan loopt de temperatuur op naar een graad of 8. In het weekend zelfs naar een graad of 10, en dat blijft in ieder geval midden volgende week. Dit zachtere weer zal gepaard gaan met veel regen.