Kickbokslegende Thom Harinck middelpunt van expositie Stadsarchief: "Stond er versteld van"

Kickbokslegende Thom Harinck is onderdeel van een nieuwe expositie in het Stadsarchief. Een deel van zijn eigen archief waaruit zijn grote verdienste voor de vechtsport blijkt wordt tentoongesteld. Harinck heeft een centrale plek gekregen in de expositie Bewaard voor de stad, een selectie uit schenkingen aan het archief van de afgelopen drie jaar.

De reden waarom er een speciale plek voor de 79-jarige Thom Harinck is ingeruimd, is vanwege zijn ingrijpende invloed op de kickbokswereld. Inmiddels is hij al 50 jaar van waarde, om te beginnen als grondlegger, later ook als kampioenencoach. Hij trainde grote namen als Badr Hari, Peter Aerts en Hesdy Gerges. De rol van Harinck binnen de vechtsport is zo groot, omdat hij zijn eigen stijl ontwikkelde die tot de dag van vandaag veel beoefenaars kent. Chakuriki, dat staat voor ‘ontleende kracht’, is een combinatie van boksen, karate, judo, jiujitsu en worstelen.

Boekje

In de Schatkamer van het Stadarchief zijn momenteel relikwieën uit het persoonlijke archief van Harinck tentoongesteld. "Dit boekje, dat heb ik toen gemaakt", wijst Harinck aan in de vitrine. "Er waren helemaal geen reglementen. Toen heb ik eigenlijk het boksreglement wat er al was, en judo en karate helemaal uit zitten vogelen. Dat heb ik toen opgeschreven en zo had je het eerste boekje. Daar heb ik de mensen eigenlijk opleidingen mee gegeven hoe ze de wedstrijden moesten jureren en scheidsrechteren."

Stadsgeschiedenis

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren speelde hierin een belangrijke rol, want hij woont in de buurt van de kickboksheld en ging bij hem op bezoek. "Een hele werkkamer vol posters, mappen en foto's", beschrijft hij. "Een complete afgeronde historische collectie over een onderwerp waar we nog niks over hebben in Nederland en Amsterdam. Hierin wordt de hele stadsgeschiedenis in weerspiegeld." Van de Vooren lichtte het Stadsarchief in en nu, een jaar later, is de bijdrage van Harinck de blikvanger van de tentoonstelling.