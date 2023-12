Bloedeloos gelijkspel Telstar op bezoek bij Jong FC Utrecht

In een koud en nat Utrecht heeft Telstar vanavond met 0-0 gelijkgespeeld tegen Jong FC Utrecht. Op Sportpark Zoudenbalch was het een zeer povere wedstrijd met nauwelijks kansen.

In de beginfase van de wedstrijd waren er nog wel wat kleine kansjes, maar al snel zakte het niveau van de wedstrijd in. Tot echte uitgespeelde kansen kwam het niet. Mohammed Tahiri nam van afstand Jong Utrecht-doelman Calvin Raatsie onder vuur en in de tweede helft was de beste mogelijkheid voor Telstar-middenvelder Tim van de Loo die de bal net langs de verkeerde kant van de paal krulde.

Het was geen wonder dat beide ploegen op het zware en lastig bespeelbare veld niet tot scoren kwaken. Dit seizoen maakte Jong FC Utrecht slechts vijftien doelpunten; Telstar kwam tot achttien treffers.

Niets te doen

Na drie maanden blessureleed begon Ronald Koeman jr. onder de lat bij Telstar. Dit betekende dat Joey Houweling op de reservebank moest plaatsnemen. Koeman had de gehele wedstrijd nauwelijks tot niets te doen.

Tekst loopt door onder de video.