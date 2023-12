Zorgen over aanpak binnenstadfile: "Gaat het niet weer een drama worden?"

Het verplaatsen van het probleem. Zo zien sommige ondernemers en taxichauffeurs de nieuwe aanpak van de file in de binnenstad. Vorige week kondigde wethouder Melanie van der Horst aan dat verkeer dat uit het Wallengebied komt niet meer halverwege de file mag aansluiten. Maar dat betekent ook dat het een stuk drukker wordt in de smalle Warmoesstraat.

Het verkeer op de Amstel en het Rokin staat regelmatig muurvast . Volgens de gemeente rijdt een deel van de automobilisten dan om via de Halvemaansbrug, Kloveniersburgwal en Damstraat, om na het kruispunt op de Dam weer in de file aan te sluiten. Dat wil wethouder Melanie van der Horst onmogelijk maken, door verkeer bij de Dam dat verder het centrum in wil de Warmoesstraat in te sturen en pas na de parkeergarage het Damrak op te laten gaan.

Toch is er volgens de wethouder wel overlegd met ondernemers en bewoners, en zijn ze blij met de aanpak. Dat bevestigt ondernemersvereniging Amsterdam City. Wel hoopt de ondernemersvereniging dat het niet alleen bij deze maatregelen blijft en dat er nog extra geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer en in P+R-locaties aan de rand van de stad.

"Wat onbegrijpelijk is, is dat er totaal niet nagedacht is over parkeerplaatsen rond de Noord/Zuidlijn"

Francke vindt dat ook. "Als je op een P+R-locatie gaat zoeken naar een parkeerplaats, dan zie je dat het ontzettend snel vol is. Wat onbegrijpelijk is, is dat toen met de Noord/Zuidlijn er jarenlang gebouwd is aan die lijn, maar dat er totaal niet nagedacht is over voldoende parkeerplaatsen."

De omleiding op de Dam is waarschijnlijk ergens volgend jaar van kracht. Tegelijkertijd komt er een digitaal bord bij de Blauwbrug en een mogelijkheid om daar te keren. Dit jaar zette de gemeente op drukke dagen al verkeersregelaars in die het verkeer daar kunnen terugsturen als dat nodig is. Dat blijft de komende tijd zo.