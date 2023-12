Waarom Haarlemse feminist Fela (24) niet bij de vrouwenclub van Leida (59) wil

Het lukt vrouwenorganisatie Zonta Kennemerland uit Haarlem niet om jonge vrouwen aan zich te binden. De club is opzoek naar meer diversiteit in leeftijd, maar jonge vrouwen lijken niet geïnteresseerd. Zonta-lid Leida Sassen (59) en feminist Fela Walvisch (24) gaan daarom op verzoek van NH met elkaar in gesprek over wat jonge vrouwen weerhoudt.

Naast haar zit Leida. Leida Sassen is mede-eigenaar van stomerij Sassen en moeder van vijf kinderen. De introductie van Fela doet Leida een beetje lachen: "Ik ben echt heel anders daarin. Toen ik voor dit gesprek werd uitgenodigd dacht ik zelfs eerst: maar ik ben geen feminist. Ik kom op voor vrouwen en dat doe ik samen met Zonta. Een vrouwenclub." Even is Leida stil. "Ben ik dan een feminist?" vraagt ze zichzelf. "Misschien wel", concludeert ze aarzelend.

Met een koffie in de hand stelt Fela zich aan haar gesprekspartner zich voor: "Ik maak kunst, ik teken en schilder. Daar draag ik mijn feminisme ook mee uit. Vooral door het laten zien van verschillende vrouwenlichamen. Mijn nieuwste ding is dat ik vrouwenborsten op evenementen maak. Dat doe ik individueel." Walvisch is een Haarlemmer in hart en nieren. Met twee kunstzinnige ouders is cultuur er bij haar met de paplepel ingegoten. Het thema 'vrouwelijkheid' loopt als een rode draad door haar leven.

Fela en Leida zitten tegenover elkaar in theater en filmhuis de Schuur. De twee vrouwen hebben elkaar nog nooit ontmoet. Fela had hiervoor nog niet eerder van de Haarlemse vrouwenorganisatie Zonta gehoord.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat vrouwen zich 's avonds op de fiets in Haarlem onveilig voelen. Leida en Fela zijn het met elkaar eens: in het donker door de Haarlemmerhout fietsen is niet altijd even prettig. "Die plekken ken ik wel, daar fietste ik vroeger altijd heel hard voorbij," zegt Fela.

Daarnaast was Zonta vorige week medeorganisator van de kick-off van de Orange the World-campagne. Een wereldwijd evenement wat in het leven is geroepen om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken.

Zonta organiseert verschillende acties met als overkoepelend thema: veiligheid in de stad. "En dat is nodig", aldus Leida. "In 2019 hielden wij een enquête waaruit bleek dat 54 procent van de Haarlemse vrouwen zich weleens onveilig voelt."

Vrouwenclub

Een punt waar de twee het niet eens over lijken te worden, is hoe deze problematiek aan te vliegen. Leida zet zich graag actief in, voor Fela is het minder vanzelfsprekend zo actief bezig te zijn. "Ik bespreek dit soort dingen met mijn vriendinnen. Ik heb daarnaast geen behoefte aan een extra organisatie daarbij."

Tot teleurstelling van Leida. Ze merkt het aan de diversiteit binnen haar vrouwenorganisatie. "Iedereen is boven de vijftig." Het is volgens haar heel moeilijk een jonge vrouwelijke doelgroep te bereiken. De meerdere pogingen die zijn gedaan om een jong publiek te trekken, hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Terminologie

Hét grote verschil tussen de twee generatiegenoten blijkt de opvatting over feminisme. Voor Fela gaat dat over gelijkheid voor alle genders, voor Leida meer over vrouwenrechten in het algemeen. Een heikelpunt zijn de genderneutrale wc's. Fela is voor, Leida is tegen.



Leida: "Je kan je als vrouw onveilig voelen als er opeens een man de wc binnenloopt." In tegenstelling tot Fela, die vooral vindt dat mannen en vrouwen hierbij gelijk zijn: "Ik strijd niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen die last heeft van het patriarchaat."

De twee feministen spreken niet dezelfde taal, zo blijkt. De terminologie doet Leida zelfs een beetje duizelen: "Bij Zonta gebruiken wij deze woorden niet. We zijn nog heel basaal bezig. Met gelijkheid voor vrouwen, simpelweg om die er nog niet is."

Gelijkheid

Naast verschillen, vinden de twee Haarlemse feministen elkaar toch ook in overeenkomsten. Beiden zijn ze het erover eens dat gelijkheid belangrijk is. Alleen is hun uitvoering anders. Fela zoekt de discussie hierover meer op in eigen vriendengroep, Leida doet het in een vrouwenclub.

Leida hoopt dat Fela na dit gesprek zal overwegen met andere generaties over feminisme te praten. Bijvoorbeeld in de vorm van een vrouwenclub. "Als verschillende generaties vrouwen met elkaar in gesprek gaan levert dat boeiende discussies op. Stap voor stap brengt het ons dichterbij gelijkheid."

"Ik zal het overwegen," besluit Fela.