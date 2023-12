Einde van een tijdperk: Café Montmartre sluit na veertig jaar haar deuren

De letters zijn al van de gevel gehaald, maar de eerste stamgasten zaten zondag zoals gewoonlijk om vier uur aan de bar. Met de sluiting verdwijnt een van de laatste zaken uit het ooit zo populaire queer-uitgaansgebied langs de Amstel. "Vroeger zaten we op een plek waar echt de Nederlandse lhbtq+-scene kwam. Dat is nu erg veranderd, " vertelt eigenaar Oscar Rookhuijzen.

Een avondje queer-cafés afstruinen zit er rond de Amstel niet meer in en dat merkten ze bij Montmartre ook. Vanaf 2010 vielen steeds meer cafés een voor een weg. Medewerkers en de stamgasten vinden het jammer. "Montmartre is voor mij een nieuw thuis, want in Alkmaar waar ik vandaan kom, heb je dit soort dingen niet," vertelt een bezoekster.

Een andere gast vindt het ook jammer dat haar stamkroeg verdwijnt. "Ik kwam hier elke week. Maar alleen op zondagen, want er ging nogal veel alcohol in en dan moest ik de hele week bijkomen."

Veel meegemaakt

Rookhuijzen is sinds 2016 eigenaar van het café, dat al 43 jaar in de Halvemaansteeg zit. Sindsdien is er veel gebeurd in zijn persoonlijke leven: twee goede vrienden en betrokkenen bij het café, Diana en Demian, overleden kort na elkaar. "Ik heb veel aan ze gedacht de afgelopen dagen", zegt Rookhuijzen. "Eigenlijk wilde ik na hun overlijden al stoppen met het café, maar ja, toen kwam corona. En dan loop je natuurlijk niet weg."

Rookhuijzen hoopt binnen een half jaar een nieuwe zaak te beginnen met dezelfde naam op een nieuwe locatie, zoals de Zeedijk of de Albert Cuypstraat.