Bling bling en ploeteren door de modder in NH Sport

Als voetballer kwam Calvin Jong-A-Pin onder meer uit voor clubs als FC Volendam en HFC Haarlem. Nu na zijn loopbaan is hij de wereld van luxe ingedoken. Zijn grote passie: horloges. Dat zie je in deze uitzending van NH Sport. Ook aandacht voor wielrennen, voetbal en korfbal.

FC Volendam heeft een dramatische week achter de rug. Buiten de lijnen op bestuurlijk vlak en ook binnen de lijnen liep het allesbehalve crescendo. Een korte reconstructie zie je in deze NH Sport.

Broederstrijd

De 'kleurenderby' stond dit weekend op het programma in de Korfbal League. In Wormer legde onze camera de confrontatie vast tussen Groen Geel en Blauw Wit. En verder in NH Sport een reportage over de broederstrijd tussen Gijs en Nils Eekhoff in het veldrijden.

