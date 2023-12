Voor de rechter vanwege een feestje in een schuur, coronazaak nu pas behandeld

Drie ‘coronaverdachten’ stonden vandaag voor de rechter in Alkmaar. Alle drie deden ze iets wat toentertijd niet mocht; in een groepje over straat, bier drinken met vrienden of rond middernacht nog naar buiten. De rechter is mild. “Het is alweer drie jaar geleden.”

Eindelijk weer een avondje met vrienden doorbrengen, dacht de achttienjarige M. uit Den Oever in januari 2021. Al maanden zat ze binnen. Met school was ze gestopt, ze zat slecht in haar vel. Bier drinken in de schuur van een van haar vrienden zou haar goed doen. Totdat de politie op de deur bonsde. De agenten telden twaalf stoelen en gaf iedereen een boete van 95 euro.

Voor M. liep het nog verder uit de hand. Zij gaf die nacht een verkeerde naam op, een verkeerd geboortejaar en een ander adres. 'Lisa Bakker' uit Medemblik kon de politie niet vinden. En dus kreeg M. nog eens 400 euro boete bovenop die 95 euro. M. liet het er niet bij zitten en tekende bezwaar aan.

Eigenlijk hoopte ze bijna drie jaar later dat ze het vergeten waren bij de rechtbank. Tot ze in september toch die brief op de mat kreeg. “Ik heb er sindsdien heel erg mee gezeten”, vertelt ze na afloop. Haar grootste zorg vandaag is dat ze met een strafblad geen stewardess meer kan worden, want Schiphol heeft wel een VOG nodig.

Coronaboetes

M. is niet de enige die zich drie jaar na de pandemie nog moet melden. Zo’n 5110 mensen die zijn beboet voor een overtreding van de coronamaatregelen, wachten nog op hun rechtszaak. Het Openbaar Ministerie (OM) legde in totaal 145.000 boetes op voor coronaovertredingen.

Ook een 34-jarige vrouw uit Hoorn en een 22-jarige man uit Oudkarspel hadden vandaag naar de rechtbank moeten komen, maar beide kwamen niet opdagen. De vrouw voor overtreding van de avondklok en de man was in januari 2021 een stuk gaan wandelen met een groepje vrienden. Van de oorspronkelijke boete van 95 euro, bleef vandaag nog 50 euro over. De rechter vond het in beide gevallen te lang geleden voor het volledige bedrag.

Korte lontjes

Uit het politierapport van de 34-jarige vrouw uit Hoorn spreekt wel een hoop irritatie, zegt de rechter. De vrouw had de politie ‘belachelijk’ genoemd en de avondklok ‘onrechtmatig’. Ook vond ze dat de agenten haar incorrect hadden behandeld. “Die korte lontjes zien we in meerdere coronazaken”, zegt de rechter. “Het was toch een bijzondere periode. Mensen moesten zich aan maatregelen houden waar ze niet aan gewend waren.”

Zoiets was het ook geweest voor M. uit Den Oever op die avond in de schuur. Ze kon zich niet herinneren dat ze als achttienjarige een verkeerde naam had opgegeven, want ze was die avond ‘heel erg dronken’. Spijt had ze wel. “Zo ben ik helemaal niet.”

De boete van 95 euro voor het overtreden van de ‘anderhalve meter’ wordt volledig kwijtgescholden. Voor het opgeven van de valse naam krijgt M. een voorwaardelijke boete van 200 euro. “Het blijft een naar feit, ook al wil ik geloven dat het een incident is,” aldus de rechter.