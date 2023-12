Klinkers of asfalt? Buurtbewoners Haarlem-Noord voelen weinig voor fietsstraat

Na jaren overleg tussen gemeente, provincie en betrokkenen liggen de plannen voor herstructurering van de Lodewijk van Deyssellaan nu op tafel. Voor de weg tussen het Mendel College en het Kennemer sportcentrum in Haarlem-Noord betekent dat meer groen, veiliger fietsen en - hopelijk - minder auto's. Klinkt misschien goed, toch is niet iedereen even enthousiast.

Foto: Herinrichting Lodewijk van Deyssellaan - Google.maps

Die onvrede voor de plannen ligt met name bij de bewoners van de Lodewijk van Deyssellaan, laat Peter Heida van de wijkraad weten. Volgens hem zetten van de 200 buurtgenoten ongeveer de helft vraagtekens bij de plannen. "Laat ik voorop stellen dat de bewoners het goed vinden dat er iets gebeurt met de kruispunten Orionweg en de Stuyvesantbrug. Maar ze zetten vraagtekens bij de plannen om van de tussenliggende Lodewijk van Deyssellaan een fietsstraat te maken", legt Peter uit. Dat komt volgens de wijkraadbestuurder omdat de noodzaak ontbreekt. "De kern van onze vraagtekens is: er is geen probleem. Wat is het nut om van een beklinkerde weg een geasfalteerde fietsstraat te maken? Daar zien wij het nut niet van in." Tekst gaat door onder collage.

