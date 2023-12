Buren geven strijd tegen Haarlemse verslaafdenopvang niet op: veiligheid niet gegarandeerd

Als de raadscommissie van de gemeente Haarlem komende donderdag akkoord is met het plan zoals het nu is opgesteld, kunnen de Haarlemmers tot en met 18 januari een reactie geven. Volgende week is er een bijeenkomst voor de wijkbewoners geregeld, waar ze de regels en de tekeningen voor een opvanglocatie kunnen bekijken.

Notoire verslaafden

De zogenoemde Domus+ locatie is het laatste station voor verslaafden waar geen herstel en terugkeer in de maatschappij voor mogelijk is.

Haarlem staat te springen om een dergelijke opvang, gezien de steeds groeiende overlast van drugs- en drankverslaafden in het centrum van de stad. Tot voor kort was een bankje op het Hortusplein een populaire plek om rond te hangen, dicht in de buurt van de nachtopvang aan de Wilhelminalaan. Nu hangen de daklozen rond op andere pleinen, omdat een vast onderkomen voor velen niet meer te regelen is.

Dat er opvang moet komen voor de notoire verslaafden is buurman Henk de Bruijn wel duidelijk, maar juist in de Zuiderpolder aan de oostkant van de stad is dat volgens hem geen geschikte plek. "Hier gaan ze rondhangen in het Reinaldapark waar al veel overlast is en gaan ze in het winkelcentrum op zoek naar hun middelen."

Vanaf 2018 toen hij de allereerste signalen kreeg dat de gemeente een kavel van een oude boerderij in de Zuiderpolder op het oog had, verzet hij zich met hand en tand.