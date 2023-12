Doodsoorzaak overleden stel Loosdrecht blijft voorlopig een raadsel

Die avond plaatste burgemeester Charlie Aptroot een bericht op X waarin hij zijn medeleven deelt: "Wat verdrietig, ik leef zeer mee met de familie." Verder spreekt hij in het bericht over 'zo goed als zeker koolmonoxide' als de doodsoorzaak.

Meting

Echter laat team communicatie van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek weten nog niet zeker te zijn van de daadwerkelijke doodsoorzaak van het stel. "Nee dat kan ik niet bevestigen. We zijn 's middags langs geweest en er is geen CO₂ aangetroffen in de woning."

Later is de brandweer ook langs geweest, zij hebben ook gemeten in de schuur achter het huis. "Hier is wel CO₂ gemeten en er is gelijk geventileerd." Op de vraag of dit de oorzaak voor het overlijden geweest kan zijn, weet de Veiligheidsregio nog niks. Ook willen zij geen vroegtijdige uitspraken doen.

Oorzaak

Een arts zal de autopsie doen en hiermee zal de uiteindelijke doodsoorzaak bekend worden, en zal blijken of de koolmonoxide heeft gezorgd voor de dood van het stel. Wél liet de politie weten dat het niet nodig zal zijn om verder politieonderzoek uit te voeren.