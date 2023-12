In de ban van Curling In Nederhorst den Berg strijden dertig teams om de eer van het dorp.

Elke donderdagavond is het 'Curlen' op de schaatsbaan van Nederhorstonice . Een bijzondere sport die niet bij veel mensen bekend is. Nederhorst den Berg kent dertig teams die elk jaar de strijd aangaat op de enige overdekte schaatsbaan in het Gooi. De competitie in Nederhorst gaat hand in hand met humor en sfeer in de 'Bergstube.'

In hoog tempo wisselen de teams zich af op de ijsbaan, Er zijn 3 banen beschikbaar en alle dertig teams moeten een keer tegen elkaar spelen. Tegelijk is het een drukte van belang in de 'bergstube', waar de teams wachten tot ze aan de beurt zijn of om even op te warmen.

Al 15 jaar staat de tent elke winter op het parkeerterrein bij de sporthal in Nederhorst den Berg. Elke dag zijn er activiteiten. Schaatsles voor de jeugd, ijshockey en disco op de schaats. Maar elke donderdagavond is het pas echt feest tijdens een heuse curling competitie. Een uniek evenement dat zijn gelijke niet kent.

Curling: Wat is dat eigenlijk

Curling is een precisiesport die lijkt op bowls, petanque en bocce, maar op ijs wordt gespeeld met zware stenen in plaats van metalen (of plastic) ballen. In het algemeen wordt aangenomen dat de sport in het 16e-eeuwse Schotland is bedacht, alhoewel het schilderij Jagers in de sneeuw van Bruegel uit 1565 Nederlandse boeren afbeeldt die het spel spelen. Curling zoals het tegenwoordig gespeeld wordt, is in Schotland ontwikkeld. De internationale organisatie voor curling, de World Curling Federation, zetelt in het Schotse Perth.