Remon remixt Rembrandt tot abstracte schilderijen: "Veel overeenkomsten met hiphop"

"Als je met je neus boven op de Nachtwacht staat is het eigenlijk al abstract", zegt Remon de Jong. De Nachtwacht is tot het kleinste detail gedigitaliseerd. Remon heeft de digitale penseelstreken van de oude meester uitgeknipt en op nieuw samengesteld tot abstracte beelden die de aankomende tijd te zien zijn op de Herengracht in Amsterdam.

Remon voelde zich uitgedaagd om iets creatiefs te doen met het gedigitaliseerde Schilderij. Hij heeft een van zelfportretten van Rembrandt in een abstracte vorm nagemaakt met delen uit de Nachtwacht.

De Jong woont in Broek in Waterland, maar bracht zijn jeugd door in Friesland, waar hij bekend werd met zijn Friese raps. Hij ziet nu veel overeenkomsten tussen het rappen en het herschikken van de Nachtwacht. "Nu ben ik weer aan het remixen en aan het sampelen."

De tentoonstelling is van 7 december tot 7 januari te zien in de Vrije Academie op de Herengracht in Amsterdam.