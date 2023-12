Gooi aA nl Vrouwen smokkelen voor duizenden euro’s aan make-up in kinderwagen

Drie vrouwen hebben eind oktober in een drogisterij in Hilversum voor duizenden euro’s aan make-up meegenomen. Op camerabeelden is te zien hoe de verdachten te werk gaan: in geprepareerde tassen in een kinderwagen verdwijnt het ene na het andere dure product.

Ze slaan vrijdagavond 27 oktober in een drogisterij op de Kapittelweg in Hilversum hun slag. Rond 19.15 uur komen de vrouwen één voor één naar binnen. Eén van hen staat op de uitkijk, die houdt de medewerkers in de gaten. Daaruit blijkt dat de drie goed doordacht en geraffineerd te werk gaan. Graaien in de babyhoek De andere vrouw loopt met een kinderwagen. En daar maakt ze gretig gebruik van. Ze laadt haar kar vol met make-up. Eén van de dames die eerst alleen maar rondloopt- en kijkt, verleent vervolgens assistentie. Zij pakt diverse dure producten, zoals gezichtsverzorging en smokkelt die weg. Uiteindelijk komen de drie weer bij elkaar in de babyhoek. Ook daar verdwijnt het één na het ander in de kinderwagen. Vervolgens splitst de groep zich weer en is het ieder voor zich: de drie dames graaien nog snel wat artikelen uit de schappen. Geen cent betaald Uiteindelijk komen de vrouwen weer bij elkaar en lopen ze gezamenlijk naar de uitgang, de winkel uit. Ze shoppen in totaal voor drieduizend euro. Zonder ook maar iets af te rekenen. Tekst loopt door na signalement.

In de video zijn de drie goed vastgelegd. De ene vrouw is licht getint, rond de 1 meter 65 à 75 lang en is rond de 30 à 40 jaar. Zij loopt achter de kinderwagen. De tweede verdachte is ongeveer even lang, rond de 50 à 60 jaar oud, is licht getint en draagt een hoofddoek en een bril. De derde vrouw is rond de 1 meter 60 en 70, rond de 55 en 65 jaar, is licht getint en draagt een tas van Louis Vuitton.