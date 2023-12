Leden schieten sportschoolhouder Martijn te hulp om faillissement te voorkomen

Het zijn zware tijden voor de Alkmaarse sportschoolhouder Martijn Ploeger: in een week tijd werd er niet alleen beslag gelegd op Team Victrix, maar belandde hij ook nog in het ziekenhuis met een hersenvliesontsteking. Om te voorkomen dat hij failliet raakt en in de schuldsanering belandt, startte een aantal van zijn leden een crowdfunding. "Na zoveel tegenslagen de afgelopen jaren gaan we nu voor een goede afloop."