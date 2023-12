Partner van overvalverdachte Grootebroek smeekt om vrijlating: man komt tijdelijk vrij

In de rechtbank van Alkmaar klonk een emotioneel betoog van de partner van M.S. (29) uit Bovenkarspel. Hij zit al 9 maanden vast op verdenking van diefstal van bijna een half miljoen euro met geweld. De vriendin van de man én moeder van zijn kinderen, smeekte de rechtbank van Alkmaar om de verdachte voorlopig vrij te laten, met succes. "De kinderen vragen iedere dag om hun vader."

De rechtbank in Alkmaar - Foto: NH

Volgens het Openbaar Ministerie bedreigde S. in maart van dit jaar een 65-jarige man uit Grootebroek met een pistool en sloeg hij hem daarmee tegen de grond. De man zou vervolgens zijn vastgebonden met ducttape, waarna de verdachte met geweld toegang zou hebben gekregen tot de rekening van het slachtoffer. Daarvan zou hij 491.000 euro hebben gestolen. 'Geen diefstal, maar een lening' Ook volgde er nog een dreigement: "Mijn vrienden staan bij je vrouw in Friesland. Als je de politie belt, maak ik je vrouw dood." Vlak daarna werd de verdachte in diezelfde provincie aangehouden. In een eerdere inleidende zitting ontkende de verdachte dat er sprake was van een overval. Hij zei dat hij er voor een lening was en dat het slachtoffer was gevallen. "Ik ben geen crimineel. Ik heb een gezin en werk hard. Ik heb nog nooit een vuurwapen in mijn handen gehad. Ik ben niet iemand die problemen zoekt."

Negen maanden na het voorval in Grootebroek was er opnieuw een zogenaamde pro forma zitting in Alkmaar. Daarin werd duidelijk dat een inhoudelijke behandeling van de zaak nog altijd op zich laat wachten, omdat het forensisch dossier nog niet compleet is. Dit tot ergernis van de verdediging, van wie aanvullende vragen door de Rechter Commissaris 'on hold' zijn gezet. "Wij willen bijvoorbeeld dat er door een medisch deskundige naar de aard van de verwondingen van de man wordt gekeken. Ik zie geen reden waarom het één op het ander moet wachten." Advocaat Ruut Verhoeven pleitte er verder wederom voor om de verdachte uit Bovenkarspel vrij te laten, totdat zijn zaak verder wordt behandeld. Eerder ging de rechtbank daar niet in mee. "Er zijn ernstige personeelstekorten in de gevangenis. Tegen die achtergrond kan hij niet op voorhand vast blijven zitten, terwijl zijn vriendin en kinderen thuis op hem zitten te wachten."

"Onze twee kinderen vragen iedere dag om hun vader" Partner van verdachte S. uit Bovenkarspel

Dat laatste werd nog extra kracht bijgezet toen Verhoeven een verklaring van de vriendin van de verdachte voorlas. "Onze twee kinderen vragen iedere dag om hun vader. De band met hem is heel sterk. Hij deed alles met ze en nu sta ik er alleen voor. Ik moet overwerken om rond te komen. De financiële achterstanden lopen op en de kinderen hebben hun vader nodig." Snikkend Ze hoorde haar eigen verhaal snikkend aan. "Ik heb het idee dat wij worden gestraft voor iets wat wij niet hebben gedaan. Daarom vraag ik u om hem naar huis te sturen, want we hebben hem nodig. Ik hoop oprecht dat er aan ons wordt gedacht." De officier van justitie wilde beslist niet voldoen aan het verzoek van voorlopige vrijlating, ook niet onder voorwaarden. Daarvoor is deze zaak simpelweg te ernstig. "Het alternatieve verhaal van de verdachte is niet aannemelijk en er ligt een stevige verdenking voor diefstal en mishandeling, waarbij ook een vuurwapen is gebruikt. Het veiligheidsgevoel is aangetast. Vrijlating zou voor maatschappelijke onrust kunnen zorgen en de rechtsorde kunnen schokken. Voor een schorsing moet een dringend belang zijn, en die zie ik niet." De rechtbank besloot dat de verdachte uit Bovenkarspel voorlopig vrijkomt, in afwachting van de rechtszaak. Dit gebeurt onder elektronisch toezicht. Waarom hij nu toch in vrijheid zijn rechtszaak mag afwachten, is nog onbekend.