Ruim 700 inwoners Hoorn doen op eerste dag aanvraag voor extra energietoeslag

De regeling is bedoeld voor mensen met een lager inkomen: tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm. In het afgelopen jaar hebben ongeveer 5.500 mensen een aanvraag ingediend voor deze energietoeslag.

Alleen regeling voor lage inkomens

Gezinnen die sowieso in aanmerking komen voor de toeslag, krijgen die automatisch vanuit de gemeente Hoorn. Anderen kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente, zowel digitaal als bij het stadhuis. Op de eerste dag werd dit al bijna 700 keer gedaan. "Dat is inderdaad al fiks", stelt wethouder Karin Hakhoff.

Vorig jaar had Hoorn ook een regeling voor de groep die net boven de 120 procent van de bijstandsnorm zat, namelijk tussen de 120 en 150 procent. Maar de wethouder denkt niet dat die dit jaar opnieuw nodig is. "Maar als mensen moeite hebben met rondkomen en niet zeker weten of in aanmerking komen voor de regeling, dan kunnen ze altijd contact opnemen met ons."

Vorig jaar meerdere onterechte aanvragen

Vorig jaar waren er in korte zoveel aanvragen dat de gemeente die amper aankon. "Die zijn toegekend op basis van een verklaring van de inwoners. Daarmee zijn we ook van het vertrouwen in de inwoners uitgegaan", licht Hakhoff toe. "Achteraf heeft een steekproef plaatsgevonden. En daaruit bleek dat niet iedereen recht had op de toeslag."

Dit jaar is de gemeente beter voorbereid. "Dus dat betekent dat je extra mensen inhuurt om de situatie van vorig jaar te voorkomen. Want we verwachten dezelfde drukte als vorig jaar, zo'n 5.500 aanvragen. Mensen hoeven niet langer te wachten op hun energietoeslag dan nodig."

Onderzoek of je in aanmerking komt

Wethouder Karin Hakhoff benadrukt dat mensen die moeite hebben om rond te komen, contact op kunnen nemen met de gemeente voor hulp. "Dan kunnen wij kijken of u ergens recht op heeft, al dan niet de energietoeslag. Maar ook om te kijken waar we u dan eventueel bij kunnen helpen."