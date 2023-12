Groot deel A10 afgesloten vanwege ernstig ongeluk, auto's negeren rode kruizen

Een groot deel van de A10, tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, is door de politie volledig afgesloten vanwege een ongeluk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, de politie spreekt over één slachtoffer dat zwaargewond is geraakt. Een aantal automobilisten heeft de rode kruizen boven de weg genegeerd en is doorgereden.