Kat sluit vrouw buiten op ijskoud balkon

Een vrouw heeft gisteravond twee uur in de kou op een balkon op het Raadhuisplein in Wervershoof doorgebracht, omdat ze door de kat was buitengesloten. De telefoon lag binnen, maar uiteindelijk kon via omstanders de brandweer te hulp schieten. De vrouw paste nota benen op de katten in de woning, omdat de eigenaren een weekendje weg waren. Een hachelijk avontuur, waarvan iedereen een dag later ook wel de humor in ziet.

Foto: Eigenaar Diana met kat Leia die de oppas buitensloot op (rechts) het balkon aan het Raadhuisplein in Wervershoof - NH/Maarten Edelenbosch

De bewoners Jurgen en Diana kwamen nietsvermoedend de straat inrijden, toen de schrik ze om het hart sloeg. "Er stond allemaal brandweer voor ons complex en een ladder bij ons balkon. Toen zag ik ineens mijn zus Miranda die met een deken om naar me zwaaide", vertelt Diana als we het stel bij hun thuis spreken. Opgesloten op balkon Al snel werd duidelijk wat er aan de hand was en kon ze haar zus binnenlaten. Al is de verbazing groot hoe het heeft kunnen gebeuren. "Ze ging een sigaretje roken op het balkon, maar toen ze naar binnen wilde ging de deur niet meer open." De haak stond naar beneden en daarmee was de deur op slot. Zonder telefoon staat Miranda zo'n twee uur buiten, legt Diana uit. "Ze dacht eerst dat ze wel kon wachten totdat wij eraan kwamen, maar in die kou gaat dat natuurlijk niet. Dus toen heeft ze via omstanders om hulp gevraagd." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Jurgen uit Wervershoof met zijn kater Luke - NH/Maarten Edelenbosch

Maar hoe heeft het nou kunnen gebeuren? Daarvoor gaan de blikken van Jurgen en Diana gelijk naar hun jongen kitten Leia, die nu onschuldig en al spelend door het huis rent. Ze hebben nog een kat, Luke (beiden zijn vernoemd naar Luke en Leia Skywalker uit Star Wars), maar ze weten heel zeker dat Leia de dader is geweest. 'Leia sprong op de deurhaak' "Zij doet dit soort dingen. Die is op de haak gesprongen die naar beneden geduwd moet worden om de deur op slot te doen. Dus daar moeten we maar aanpassen om herhaling in de toekomst te voorkomen", vertelt Jurgen. Behalve dat ze het heel koud had, heeft Miranda niks aan overgehouden. "Al waren er wel even wat tranen toen ze weer binnen was. Dan komt alles er toch even uit." Maar ondanks het hachelijke avontuur kunnen ze er ook wel lachen om hun blijkbaar 'handige' poes. "En gelukkig wil mijn zus nog wel op de katten blijven passen als we weer eens weg zijn", aldus Diana lachend.