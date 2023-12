Serval ontsnapt, opnieuw spoorloos

Camera's, vangkooien, lekkere hapjes: het mocht niet baten. De ontsnapte serval die sinds gisteravond in een boom in de Museumlaan in Huizen zat, heeft vanmorgen opnieuw de poten genomen.

Tot zes uur vanmorgen waren brandweer en Stichting Beestenbende in de weer om alles in gereedheid te brengen voor het moment dat de serval uit de boom zou komen. Eerdere pogingen om de serval uit de boom te halen lukten niet, het dier kroop steeds verder in de kruin.

Rob van der Graaf van Stichting Beestenbende: "Met man en macht zijn we bezig geweest de serval te vangen. Ik ben zelf met een ladder naar boven gegaan. Ik had het dier in mijn vangstok, maar ik was bang dat de serval uit de boom zou vallen. Ik heb 'm weer los moeten laten. Uiteindelijk hebben we besloten te wachten, totdat het dier zelfstandig uit de boom zou komen. Met camera's met bewegingssensoren konden we hem in de gaten houden." Alle moeite ten spijt, de serval was iedereen te slim af.

Spoorloos

Inmiddels is de serval dus weer spoorloos. Volgens Van der Graaf zal het dier een warme plek gaan opzoeken. Wat wel duidelijk is geworden is dat de serval inmiddels uitstekend voor zichzelf kan zorgen. Van der Graaf: "De serval zag er goed uit. Dik, geen tekenen van vermagering. Ik heb het idee dat hij zich goed weet te redden in het wild. Het hoog in de boom zitten, kou vatten en de aanstaande winterperiode baart me wel zorgen."