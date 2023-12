Comenius College Hilversum geschokt door overlijden leerlingen

De sfeer is bedrukt in de gangen van de school en het kantoor van rector Robert van der Sijde vanmorgen. Het nieuws is hard aangekomen. "Ik ben zelf ook vader", zegt de rector. "Dit is echt verschrikkelijk." Tegelijk moet er veel geregeld worden op school. Vanmiddag komt er een stilteruimte in de school waar leerlingen en personeel stil kunnen staan bij het overlijden van de zusjes. Ook komt er een condoleanceregister. De school staat in nauw contact met politie en de gemeente en er is gezorgd voor slachtofferhulp voor diegenen die daar behoefte aan hebben.