Man steekt eigen hond neer en krijgt celstraf van bijna 9 maanden

Een 60-jarige man moet bijna 9 maanden de cel in omdat hij zijn eigen hond in maart dit jaar meerdere keren heeft gestoken. Een dierenarts moest het dier daarna laten inslapen. De man is ook veroordeeld omdat hij een bierpul door een raam naar de politie gooide.

De man heeft in de rechtbank bekend dat hij zijn hond op 13 maart 2023 heeft gestoken, omdat deze hem had gebeten. Politieagenten zagen inderdaad een wond aan zijn hand. De rechter oordeelde echter dat het steken een buitenproportionele reactie op de beet was.

Bierpul gegooid

Daarnaast heeft de rechtbank vastgesteld dat de man op dezelfde dag een bierpul door het raam van zijn woning naar de politie gooide. Toen agenten vroegen om zijn raam open te doen, schreeuwde hij: "Wat?! Moet ik het raam open doen voor je?! Moet dat raam open voor je? Ik zal hem openzetten!", waarop hij de pul gooide.

Het glas verbrijzelde en maakte gelukkig geen slachtoffers, maar had wel flink letsel kunnen veroorzaken als iemand erdoor was geraakt. De glassplinters hebben wel de auto van de buren beschadigd. De man veroorzaakte eerder al problemen in de buurt door zijn hond op te hitsen tegen een schilder die aan het werk was in een van de woningen.

De man krijgt 255 dagen gevangenisstraf en mag geen dieren meer houden. Als hij vrij is, moet hij zich laten opnemen in een zorginstelling en zich melden bij de reclassering.