De Peiling: 30 kilometer per uur in alle binnensteden is snel genoeg

Alleen de komende dagen is het nog lekker doorrijden in Amsterdam, want vanaf vrijdag wordt de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. De gemeente verlaagt de snelheid in verband met de veiligheid. Zouden we dit idee niet in alle binnensteden moeten invoeren, dus ook in het centrum van Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en Hilversum. 30 kilometer per uur in de binnenstad hard zat of slecht idee?